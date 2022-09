Canal+ s’engage à reprendre la diffusion des chaînes de TF1 à condition que cela soit gratuit

TF1 demande une augmentation de 50% à Canal+ pour diffuser ses 5 chaînes gratuites de la TNT, c’est un non catégorique pour la chaîne cryptée qui exige un accès sans surcoût pour des fréquences hertziennes acquises gracieusement.

Après avoir annoncé vendredi dernier être « contraint de renoncer à la diffusion » des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries films et LCI à destination de millions d’abonnés, en grande majorité via satellite, Canal+ passe aux explications, Dans une interview accordée au JDD ce week-end, le président de son directoire, Maxime Saada, a révélé la nature du différend financier autour de la non signature d’un nouveau contrat de distribution : « Le groupe TF1 nous demande une augmentation de 50 % pour un accès aux mêmes contenus qu’aujourd’hui » a-t-il fait savoir.

La conviction de la chaîne cryptée est fondée+, “nos abonnés n’ont pas à payer pour des chaînes gratuites”, indique-t-elle dans un nouveau communiqué avant d’en appeler au sens des responsabilités du groupe TF1 tout en s’engageant “à reprendre la diffusion de ses chaînes gratuites de la TNT pour l’ensemble de ses abonnés dès lors que ce dernier l’y autorisera gratuitement.”



Le contrat de distribution des chaînes de TF1 par CANAL+ arrivait à échéance le 31 août 2022. Au-delà de cette échéance, rappelée à maintes reprises par TF1, Canal+ n’était plus autorisé à les distribuer en France Métropolitaine et en prenant cette décision forte afin de na pas vivre la même mésaventure que Molotov alors attaqué en contrefaçon.

“TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI occupent des fréquences hertziennes nationales relevant du domaine public qui leur ont été octroyées gratuitement. TF1 bénéficie d’avantages réglementaires propres aux chaînes gratuites, dont son canal numéro 1 et la possibilité de diffuser en exclusivité des événements sportifs majeurs comme la Coupe du Monde de Football, à condition qu’ils soient accessibles gratuitement à tous”, explique la filiale de Vivendi.

Pour sa par, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a adressé un courrier le 2 septembre à Maxime Saada dont Le Parisien a eu lecture, en appelant « à son sens de la responsabilité et de l’intérêt général pour éviter de priver des centaines de milliers de foyers de la réception de l’intégralité des chaînes de la TNT ».

Ce à quoi le président de Canal+ a répondu de manière plutôt directe dans le Journal du Dimanche, “nos relations avec le groupe TF1 s’inscrivent dans le cadre de relations commerciales privées, dans lesquelles les pouvoirs publics ne peuvent s’immiscer.” Et d’ajouter dans un soucis de justification : “Canal+ diffuse plus de 150 chaînes en France, dont toutes les autres chaînes de la TNT sans exception. Nous ne rencontrons pas ces difficultés avec les autres acteurs dont le groupe M6.” Reste à savoir si la chaîne cryptée va revenir à la table des négociations dans les prochains jours, et ce après l’avoir quittée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox