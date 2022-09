Nouveau bras de fer, Canal+ annonce être contraint d’arrêter la diffusion de TF1 et ses chaînes gratuites

TF1 cherche une nouvelles fois à faire payer davantage la diffusion de ses chaînes gratuites, Canal+ juge ces exigences disproportionnées et stoppe la diffusion des flux de la filiale de Bouygues pour ses abonnés.

Le spectre de 2018 et le bras de fer entre TF1 et les opérateurs revient. Dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution de ses chaînes avec le groupe Canal+, le Groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022, déplore aujourd’hui la filiale de Vivendi.

“Le groupe TF1, fort de sa position dominante, exige en particulier le versement d’une rémunération très conséquente pour ses chaînes gratuites de la TNT : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI”, assure le groupe de Vincent Bolloré.

Par conséquent et face à des exigences qu’il juge “infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester”, Canal+ se dit contraint de renoncer à diffuser ces flux, lesquels ne sont plus accessibles notamment sur myCanal.

Bis repetita

Cette situation n’est pas sans rappeler un précédent conflit marqué par de nombreux rebondissements et ultimatums il y a quatre ans. Gourmand, TF1 réclamait à Free, Canal, SFR, Orange et Bouygues, une forte augmentation de la redevance qu’ils lui versaient pour la fourniture de ses chaînes en clair. Les opérateurs se sont alors tous vivement opposés, refusant de payer pour des chaînes gratuites, avant de se dire prêts de nombreux mois plus tard à négocier. En pleine guerre commerciale, TF1 leur a proposé une offre nommée “TF1 Premium”, laquelle intègre plusieurs services comme revenir au début du programme après son démarrage (start over), le replay disponible au-delà de 7 jours, avant-premières, etc.

Finalement, SFR suivi de Bouygues, puis Orange et Free ont tour à tour fini par signer un accord avec TF1, non sans mal sauf pour l’opérateur de Martin Bouygues. Seul Canal + a fait alors de la résistance. La situation avait même dégénérée entre les deux groupes puisque la filiale de Vivendi a littéralement stoppé la diffusion des chaines gratuites de TF1 avant de rétablir progressivement le signal. Neuf mois plus tard et une assignation de TF1, un accord a finalement été trouvé. Au final, Il ressemble en tout point à celui signé avec les FAI. Reste à savoir si l’histoire va une nouvelle fois se répéter.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox