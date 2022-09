Free annonce l’ouverture “bientôt” d’une nouvelle boutique qui fait sens

Une bonne nouvelle pour les abonnés Free et prospects résidant à Sens. Une nouvelle boutique de l’opérateur y ouvrira prochainement ses portes. Les recrutements sont lancés.

Après avoir inauguré durant l’été son 175e et 176e Free Centers à Avignon puis à Trans-en-Provence, Free annonce ce 2 septembre l’ouverture prochainement d’une nouvelle boutique à Sens, une commune de moins de 30 000 habitants située dans le département de l’Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté. Une implantation plutôt logique puisque l’espace de ventes, découverte et conseils de l’opérateur le plus proche est pour l’heure situé à 58km, à Troyes. Deux postes sont aujourd’hui à pourvoir, Free recherche un conseiller et un manager pour former une nouvelle équipe.

#Sens : bientôt une boutique #Free dans l'Yonne.

