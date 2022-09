TF1 déplore l’arrêt de la diffusion de ses chaînes gratuites par Canal+ mais reste “ouvert” aux discussions

Le torchon brûle entre TF1 et Canal+. La filiale de Bouygues regrette l’arrêt ce 2 septembre de la diffusion de ses chaînes gratuites. Les négociations autour d’un nouvel accord de distribution ont échoué.

Sa réaction était attendue, et elle n’a pas tardé. Face à de nouvelles exigences commerciales jugées disproportionnées dans le cadre du renouvellement de son contrat de distribution avec le groupe TF1, Canal+ a stoppé ce matin la diffusion de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, une manière de mettre la pression sur son partenaire de longue date.

Dans un communiqué publié dans la foulée de cette annonce, la filiale de Bouygues a pour sa part déclaré “prendre acte de la décision du groupe Canal+ de cesser la diffusion des chaînes et services et le déplore fortement”.

Le groupe TF1 rappelle être distribué par l’ensemble des distributeurs Free, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov et Salto. Tout en précisant que Canal + n’a pas souhaité conclure un nouvel accord de distribution “malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu’ils payent dans leur abonnement.”

La Une reste toutefois “ouverte aux discussions dans l’optique de trouver un accord rapidement afin de ne pas pénaliser davantage les millions de téléspectateurs qui reçoivent les chaînes du groupe via Canal+.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox