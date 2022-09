Netflix veut lancer son offre avec publicité dès le 1er novembre en France

Initialement prévue pour le début de l’année prochaine, Netflix veut finalement accélérer le lancement de son offre contenant de la réclame.

Une manière de court-circuiter Disney+ qui doit proposer une nouvelle offre similaire en décembre aux États-Unis. D’après des sources de l’industrie citées par Variety, Netflix entend en effet proposer ses offres moins chères au prix de pages de réclames dès le 1er novembre prochain. Plusieurs pays seront concernés, dont la France, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Une arrivée très rapide, alors que l’offre faite encore l’objet de rumeurs et que sa forme n’est pas clairement connue. D’après des informations obtenues par Bloomberg, chaque heure de contenu ne sera coupée que par quatre heures de contenu, au début d’un flux et tout le long avec une limite de trois plages publicitaires par jour et par abonné. Quant au prix, celui-ci oscillerait entre sept et neuf dollars par mois avec une impossibilité de télécharger le contenu pour le regarder hors-ligne.

Le géant américain et son partenaire Microsoft demandent actuellement aux acheteurs de publicités d’appliquer un coût par millier de vue (CPM) de 65$, mais serait prêt à négocier. D’après une source proche du dossier et acheteur, Netflix ne devrait pas obtenir ce taux très élevé. “A plus de 20$ de CPM, on pense “laissons les autres investir dans cela d’abord” indique-t-il. Netflix essaye de verrouiller plusieurs achats de publicités avant la fin du mois de septembre pour réussir à lancer le service le 1er novembre. Il affirme aux acheteurs s’attendre à 500 000 clients à la fin de l’année 2022.

