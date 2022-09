Free Mobile lance un nouveau pack incluant un tout nouveau smartphone 5G d’Oppo et des écouteurs sans fil

Free Flex permet désormais de s’offrir plus facilement le nouvel Oppo Reno 8 Lite 5G.

Présenté avant hier, le nouveau Oppo Reno 8 Lite est disponible dans la boutique en ligne de Free Mobile. Pour ce lancement, l’opérateur propose un pack comprenant ce smartphone 5G et une paire d’écouteurs Oppo Enco Free2 offerts (d’une valeur de 99,9€).

Ce modèle moins puissant que le Reno 8 également proposé chez Free Mobile (écouteurs d’une valeur de 200€ offerts), est affiché à 449€ en achat comptant. La solution de location avec option d’achat Free Flex le rend plus accessible. Il faudra compter un premier paiement de 53€ puis le versement de 24 mensualités de 13,99€/mois. L’option d’achat est fixée à 60€.

Le Oppo Reno 8 Lite est équipé d’un processeur moins puissant que le Reno 8 et d’un écrran Amoled de 6,43 pouces. Son taux de rafraichissement s’élève à 60 Hz. Côté photo, un capteur principal de 64 mégapixels, et un capteur frontal de 16 mégapixels feront le travail. Le mode portrait pro est un vrai plus. La batterie se charge à 50% en 30 mins, pour une autonomie annoncé de 48 heures.

