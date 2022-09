Free Mobile : le tout nouveau Oppo Reno 8 est désormais disponible, avec un cadeau d’une valeur de 200€

La nouvelle gamme d’Oppo débarque chez Free Mobile. L’offre Free Flex rend le nouveau Reno 8 5G plus accessible. Une paire d’écouteurs de la marque est offerte pour tout achat.

Présenté hier, le nouvel Oppo Reno 8 5G fait son apparition ce 1er septembre dans la boutique en ligne de Free Milieu. Garanti 3 ans, ce smartphone, 256 Go, est affiché en achat comptant à 599€. L’offre de location avec option d’achat Free Flex est sans surprise également proposée. Pour l’acquérir, il faudra débourser 87€ à la commande puis régler 24 mensualités de 17,99€. L’option d’achat est fixée à 80€. A l’occasion de ce lancement, une paire d’écouteurs Oppo Enco X2 d’une valeur de 199,99€, est offerte.

L’Oppo Reno 8 5G est doté d’une dalle de 6,43 pouces, en Oled et d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il embarque un double capteur 32MP et 50MP (1/1.56) co-conçu avec Sony, de quoi faire des portraits « cinématographiques » et filmer ou photographier sans problème la nuit. Oppo cherche avec ce modèle à se démarquer grâce à son capteur RGBW (Sony IMX709) nouvelle génération, promettant 60% de lumière en plus et une réduction du bruit de 35%. Son design monocoque devrait plaire ainsi que sa charge ultra rapide, moins de 30 mins de charge pour 100% de batterie (4500 mAh).

