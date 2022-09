Abonnés Freebox et Prime : 6 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont deux titres de licences cultes

Tous les mois, Prime Gaming offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime pour les récupérer. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop ainsi qu’aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Pour ce mois de septembre, six jeux sont à disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes et ce jusqu’au 1 octobre. Certains jeux tirés de grosses licences peuvent nécessiter l’installation d’une plateforme spécifique, mais toujours gratuite.

Égypte antique, assassinats et aventure avec Assassin’s Creed Origins

Difficile de manquer la saga Assassin’s Creed dans le paysage vidéoludique depuis ces dix dernières années. Dans cet opus, vous incarnez encore une fois un membre de la confrérie des assassins mais cette fois plongé au milieu des pyramides et de l’Égypte ancienne. Escaladez, observez, prenez en filature et frappez à votre guise.



Pour récupérer ce jeu, il faudra télécharger le launcher Ubisoft connect et s’y créer un compte. Rendez-vous ensuite sur la page d’Amazon Gaming liée au jeu accessible via ce lien en étant connecté à votre compte Amazon. Suivez la procédure pour lier votre compte Amazon à celui sur Ubisoft simplement en saisissant vos identifiants pour les deux comptes.

Cliquez ensuite sur “confirmer votre compte”, vous serez redirigé vers la page Prime Gaming pour terminer la récupération du jeu. Pour l’installer, il suffira de lancer la plateforme d’Ubisoft précédemment téléchargée et de vous rendre sur votre bibliothèque et de sélectionner votre jeu.

Grimpez les échelons de la Ligue dans Football Manager 2022

Dans un tout autre registre, mais tout aussi incontournable pour les amateurs de simulation, vous pouvez découvrir Football Manager 2022. Le principe est assez simple : créez et gérer votre équipe de football de rêve et faites lui grimper les échelons grâce à vos bonnes décisions.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Rise of Tomb Raider et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

4 jeux supplémentaires à découvrir sur Amazon Games

Outre ces licences bien connues, d’autres titres sont à découvrir grâce à votre abonnement Prime. Par exemple, Defend the Rook qui combine systèmes de combat de plateau tactiques et éléments de tower defense. Éliminez des hordes ennemies pour survivre et sauver votre contrée !



Pour une aventure un peu plus narrative, vous pouvez vous tourner vers The Dig. Un astéroïde de la taille d’une petite lune sur le point d’entrer en collision avec la terre a été détourné de son orbite à coup d’explosifs. Une équipe de trois personnes est envoyée à sa surface pour une inspection de routine. Ils vont avoir une surprise… 200 endroits sont à explorer et des centaines d’énigmes vous attendent. Un jeu culte datant de 1995 sortis des studios de Lucas Arts.



Il s’agit d’une bande-annonce remasterisée, les graphismes ne correspondront peut être pas

Suivez l’incroyable aventure de George dans Castle on the Coast, et découvrez grottes cristallines, couloirs en pierre et autres dimensions parallèles psychédéliques. Naviguez en toute fluidité entre les niveaux d’un vaste monde interconnecté et sans temps de chargement. Cependant, tout ne va pas pour le mieux au sein du royaume. Deux puissants mages en veulent aux autres orphelins. George parviendra-t-il à ressouder cette famille, ou ne fera-t-il qu’envenimer les choses ?



Et enfin, pour un peu d’histoire, vous pouvez essayer We. The Revolution. Vous incarnez un juge du tribunal révolutionnaire à Paris. Présidez à des procès qui touchent aussi bien des citoyens ordinaires que des criminels, des révolutionnaires que des ennemis de la Révolution. Au cours de l’histoire, le héros gagnera en influence dans le Paris du 18e siècle, mais sera aussi forcé de se battre pour sa survie et celle de sa famille.

Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

