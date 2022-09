Une grande majorité d’abonnés Free Mobile utilisent encore l’itinérance Orange

81% des abonnés Free Mobile ayant participé à notre dernier sondage, disent être connectés parfois en itinérance Orange, en 3G et pour certains en 2G.

Entre le 3 août et le 1 septembre, Univers Freebox a proposé un sondage aux abonnés Free Mobile autour de leur utilisation de la 2G et 3G d’Orange. Alors que le contrat d’itinérance nationale entre les deux opérateurs doit se terminer à la fin de l’année, le trublion cherche à le prolonger jusqu’en 2025. Les deux acteurs se sont déjà mis d’accord sur un éventuel renouvellement, en attendant le feu vert de l’Arcep.

Si un tel prolongement ne semble pas du plus grand intérêt pour les abonnés à l’heure où Free Mobile couvre 99% de la population en 3G et 4G, mais aussi plus de 80% en 5G, d’autres facteurs viennent en revanche donner du sens à cette volonté de poursuivre l’itinérance dans des zones ciblées. A y regarder de plus près, l’opérateur couvrait fin 2021 seulement 87% du territoire avec son réseau propre en 3G. Selon l’Arcep, l’itinérance Orange vient faire grimper ce pourcentage à 93%. Autrement dit, les abonnés Free Mobile obtiennent un débit bridé à 384 Kbit/s sur 6% du territoire. Dans le même temps, le trublion couvrait en décembre dernier 91% de la superficie de la France en 4G.

A la couverture imparfaite, s’ajoute aussi le manque de 2G. En janvier, l’agence nationale des fréquences a autorisé l’opérateur à réutiliser sa fréquence 3G 900 MHz pour déployer pour la première fois la 2G sur plus de 300 sites mais le nombre de sites activés est aujourd’hui trop faible pour couvrir le territoire. Sur ce point, l’itinérance reste une solution toute trouvée. Comme l’expliquait Xavier Niel en 2020 devant les députés, “le contrat d’itinérance, c’est de la 3G sur laquelle on a de la data qui va à la vitesse de la data 2G, au-delà de ça, on s’est retrouvé avec une difficulté, c’est que Free n’a pas de 2G en France, et on a pourtant des abonnés 2G”.

Si le réseau Orange ne représente que 1% du trafic des abonnés Free Mobile, ces derniers y ont encore recours malgré tout selon les résultats de notre sondage. Sur les 6448 participants, 69% ont répondu se connecter encore en 3G aux sites de l’opérateur historique. Dans le même temps, 7% des votants l’accrochent rarement et 5% s’en servent en 2G ce qui fait grimper à 81% le nombre de sondés utilisant encore l’itinérance Orange, que ce soit de manière récurrente ou non, en 3G ou en 2G. Aujourd’hui, seulement 19% des participants estiment être constamment connectés au réseau Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox