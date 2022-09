Amazon augmente ses tarifs plus tôt que prévu pour les nouveaux membres Prime, comment cela va se passer pour les abonnés Freebox ?

Avec 10 jours d’avance, le tarif de l’abonnement Amazon Prime a augmenté. Les abonnés actuels cependant ne sont pas encore concernés.

Amazon toujours rapide pour délivrer, mais certains auraient pu s’en passer cette fois. Depuis le mois de juillet, on sait qu’Amazon entendait revoir à la hausse ses tarifs d’abonnement Prime incluant de nombreux services. La date annoncée était le 15 septembre prochain, mais pour ce qui est des nouvelles souscriptions, la firme américaine a pris de l’avance. C’est également le cas pour l’option proposée aux abonnés Freebox.

Ainsi, l’offre annuelle d’Amazon Prime est passée de 49€ à 69.90€ sur le site web. Lorsque l’on tente de payer de manière mensuelle, tant directement depuis la plateforme d’Amazon qu’en souscrivant l’option dédiée sur un espace abonné Freebox, le prix annoncé est désormais de 6.99€/mois. Dans le cadre d’un abonnement Freebox Pop, l’offre de 6 mois d’abonnement offert est toujours d’actualité.

Pour les abonnés actuels, le nouveau prix sera effectif lors du renouvellement de votre abonnement à partir du 15 septembre prochain. A noter également, l’offre Amazon Prime Student n’est pas épargnée, son tarif mensuel passe de 2.99€/mois à 3.49€/mois et pour ceux payant à l’année, il faudra désormais régler 34.95€ au lieu de 24€. Pour les nouveaux abonnés Delta, l’abonnement est toujours indiqué comme inclus, sans modification de tarif.

L’offre Amazon Prime conserve le même contenu, avec la livraison rapide offerte, l’accès à la plateforme de SVOD Prime Video et bien d’autres services comme Amazon Music, Prime Gaming permettant d’obtenir des jeux vidéo gratuits ainsi que divers avantages liés à l’univers vidéo-ludique. Elle est incluse pour les abonnés Freebox Delta, offerte pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour les abonnés mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox