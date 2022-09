Bouygues Telecom offre un accessoire au choix à certains nouveaux abonnés Bbox

En plus d’une offre internet fixe, un accessoire remboursé pour les nouveaux clients Bbox must ou Ultym.

Matériel de vlogging, hub informatique, décoration… A vous de choisir. Bouygues Telecom lance une offre promotionnelle pour toute souscription à ses offres must (milieu de gamme) et Ultym, permettant aux nouveaux abonnés d’obtenir un accessoire supplémentaire et ce jusqu’au 25 septembre prochain.

Parmi ces accessoires, on compte une enceinte connectée Xiaomi, un casque de télétravail ainsi que sa base de chargement, un hub informatique multiport ou encore un Kit vlogging, une enceinte lumineuse à induction ainsi qu’un micro conférence et des ruban LED. Le nouvel abonné n’aura qu’à choisir un abonnement éligible et acheter l’accessoire qu’il souhaite. Ensuite, il faudra simplement réaliser une procédure de remboursement en joignant la facture d’achat et le code-barres correspondant pour être remboursé intégralement.

Pour rappel, l’offre Bbox Must propose 180 chaînes, un débit de 1Gb/s en download et le WiFi 54pour 15.99€/mois pendant 12 mois puis 40€99/mois. L’offre Bbox ultym pour sa part propose le WiFi 6E, un débit allant jusqu’à2Gb/s en fibre pour les téléchargements et 900 Mb/s en upload pour 29.99€/mois la première année puis 49.99€/mois. Les deux offres sont proposées avec un engagement d’un an.

