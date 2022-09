Les promesses de Free questionnées, le conflit TF1 contre Canal… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Faut-il croire Free sur parole ?

Thomas Reynaud était l’invité mardi de Franceinfo à l’occasion de la présentation des résultats du Groupe Iliad. Et en ces temps où l’inflation explose, Free se pose comme un acteur qui lutte contre l’augmentation des prix. Et les arguments du Directeur Général de Free semblent implacables puisque qu’il indique que depuis le lancement de Free Mobile, ses deux forfaits, à 19,99€/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox) et 2€ (0€ pour les abonnés Freebox), n’ont jamais augmenté depuis leur lancement en 2012. Cependant, certains sceptiques sont prêt à douter et même à flirter avec le procès d’intention. Être prudent oui, mais il faudra attendre les pratiques de Free à l’avenir pour juger ! En attendant, le débat est ouvert !

Le conflit Canal+ contre TF1 fait jaser

Une affaire difficile à manquer. TF1 cherche une nouvelle fois à faire payer davantage la diffusion de ses chaînes gratuites, Canal+ juge ces exigences disproportionnées et a arrêté la diffusion des flux de la filiale de Bouygues pour ses abonnés. Comme souvent dans ces conflits, certains n’hésitent pas à prendre parti.

Et certains sont taquins…

Netflix avec de la publicité reste encore plein de mystères

D’après des sources de l’industrie citées par Variety, Netflix entend en effet proposer ses offres moins chères au prix de pages de réclames dès le 1er novembre prochain. Plusieurs pays seront concernés, dont la France, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’offre est encore assez peu détaillée, même si certaines rumeurs sont apparues concernant le prix et la quantité de publicité.

Et en attendant, on peut encore se questionner sur la qualité promise par ces offres.

La rengaine de Bouygues Telecom agace, mais il faut garder des arguments assez clairs

Gare à vos mails si vous êtes abonné à une offre Bouygues Telecom pour votre connexion fixe. Certains reçoivent actuellement un mail de leur opérateur leur annonçant une nouvelle évolution de leur offre. C’est le cas d’un abonné Bbox Fit, à qui son opérateur annonce que pour 3€ de plus par mois, il accède à une “vitesse de connexion jusqu’à 2x plus rapide“. Une pratique assez critiquée en général, mais il faut le faire pour les bonnes raisons !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox