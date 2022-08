Free s’affirme comme l’arme anti-inflation avec 0% d’augmentation depuis plus de 10 ans, et encore pour longtemps

Chez Free, les abonnés payent toujours le même prix.

Thomas Reynaud était l’invité mardi de Franceinfo à l’occasion de la présentation des résultats du Groupe Iliad. Et en ces temps où l’inflation explose, Free se pose comme un acteur qui lutte contre l’augmentation des prix. Et les arguments du Directeur Général de Free sont implacables puisque qu’il indique que depuis le lancement de Free Mobile, ses deux forfaits, à 19,99€/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox) et 2€ (0€ pour les abonnés Freebox), n’ont jamais augmenté depuis leur lancement en 2012. Non seulement c’est donc donc une inflation de 0% sur plus de 10 ans, mais ces forfaits ont été largement enrichis par l’opérateur. C’est un fait unique en France mais aussi en Europe selon Thomas Reynaud.

Si Free peut maintenir ses tarifs sur le mobile mais aussi sur le fixe, c’est qu’il développe ses technologies en interne, et qu’il prend à sa charge les augmentations de coût de certains matériels. Et Free va même plus loin puisqu’il s’engage à ne pas augmenter les tarifs de ses forfaits mobile durant 5 ans.

