Free lance une nouvelle chaîne 4K gratuite sur la Freebox

Une nouvelle chaîne lifestyle en 4K débarque sur la Freebox et en plus elle est gratuite.

Beaucoup de nouveautés en cette rentrée sur Freebox TV. Nous vous annoncions en début d’après midi l’arrivée de 3 nouvelles chaînes et une petite renumérotation, mais Free continue sur sa lancée en intégrant une nouvelle chaînes 4K gratuite. Une nouveauté qui ravira les possesseurs d’écrans 4K, qui n’ont pas accès à beaucoup de contenus en Ultra Haute Définition puisque peu d’éditeurs ont basculé sur ce format.

Cette nouvelle chaîne se nomme INULTRA et est incluse dans la bouquet basic de Freebox TV. Elle propose “le meilleur du style de vie et du divertissement EN ULTRA haute définition”. Vous pourrez ainsi y découvrir “des histoires ULTRA inspirantes, ULTRA réelles et ULTRA puissantes racontées en 4K UHD, mettant en vedette des influenceurs et des disrupteurs mondiaux qui remettent en question le statu quo, et partagent leurs aventures et leurs modes de vie.”

Disponible sur le canal 104 de Freebox TV, INULTRA est diffusée avec un débit oscillant entre 13 et 17 Mbits/s selon nos constatations. Tous les abonnés Freebox en fibre y ont donc accès, ainsi que les abonnés ADSL/VDSL qui ont un débit d’au moins 17-18 Mbits/s.

Pour bénéficier de la 4K, il faut bien sûr disposer d’une Freebox 4K (Pop, Delta ou Mini 4K) et d’un écran idoine.

