Freebox TV : arrivée de nouvelles chaînes et petite renumérotation

Plusieurs nouveautés et évolutions en cette rentrés sur Freebox TV.

Free vient de lancer une nouveau plan de service de Freebox TV. Au programmes, l’arrivée de trois nouvelles chaînes qui engendre une petite renumérotation. A noter également la disparition de trois chaînes, dont Canal+ décalé que nous vous annoncions lundi. Voici le détail des évolutions :

Nouvelles chaînes sur Freebox TV

Canal+ Sport 360, sur le canal 45. Incluse pour les abonnés Canal+, cette nouvelle chaîne propose la diffusion du match de Ligue 1 du samedi soir, de la moto, de la boxe, ou encore du Rallye. Côté émissions, des infos d’Infosport+ seront de la partie tout comme un prime “Grand Prix” le jeudi qui reviendra sur chaque GP de F1 ou de moto GP.

Canal+ Foot, sur le canal 46. Egalement incluse pour les abonnés Canal, cette nouvelle chaîne est dédiée au ballon rond. Les abonnés retrouveront de la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Premier League dont le groupe détient les droits jusqu’en 2025. Le magazine télévisé “Jour de Foot” y prendra place du lundi au vendredi à 20h30. Pour sa part, la chaîne Canal+ Sport continue l’aventure.

Maboke TV, sur le canal 446. Cette nouvelle chaîne éditée par le Groupe Canal+ est dédiée à l’univers du Maboke, véritable symbole de la culture congolaise, vous y trouverez aussi du cinéma, des programmes d’humour et des clips musicaux.À travers cette offre unique et variés de contenus, MABOKE TV est le reflet de l’univers et de la richesse des Maboke, portés par de grandes stars. La chaîne met ainsi sous les projecteurs la production audiovisuelle congolaise et ses talents qu’ils soient producteurs, réalisateurs, acteurs ou artistes.

Les chaînes qui changent de canaux sur Freebox TV

Canal+ Cinéma passe du canal 44 au canal 41

Canal+ Grand Ecran passe du canal 45 au canal 42

Canal+ Sport passe du canal 42 au canal 44

Canal+ Docs passe du canal 46 au canal 47

Canal+ Kids passe du canal 47 au canal 48

Les chaînes qui disparaissent de Freebox TV

Canal+ Décalé qui était disponible sur le canal 41 (chaîne stoppée par canal+)

Clique TV qui était disponible sur le canal 81 (chaîne stoppée par canal+)

B-One qui était disponible sur le canal 446

A cette heure le nouveau plan de service est disponible sur les Freebox HD/Crystal, Révolution, Delta et est en cours de déploiement sur la Freebox Pop. Il peut être nécessaire de redémarrer votre Player pour en bénéficier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox