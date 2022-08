C’est parti pour la nouvelle chaîne Canal+ Sport 360 sur les Freebox et box des opérateurs, gratuité pendant quelques jours

La chaîne Canal+ Sport 360 vit aujourd’hui ses premières heures en remplacement de Canal+ Décalé. Mise en clair jusqu’à samedi.

La rentrée est plus que sportive pour Canal+. Comme prévu, sa nouvelle chaîne Canal+ Sport 360 a pris ce matin le relais de Canal+ Décalé dont l’aventure a pris en début de semaine. Au programme, la diffusion du match de Ligue 1 du samedi soir, de la moto, de la boxe, ou encore du Rallye. Côté émissions, des infos d’Infosport+ seront de la partie tout comme un prime “Grand Prix” le jeudi qui reviendra sur chaque GP de F1 ou de moto GP. Dès aujourd’hui, se succèderont la Matinale du jour, la première du Daily Sporrt 360 à 19h mais aussi la retransmission du match de Ligue 1 opposant Lille à Nice à 21H. Dès demain, vous retrouverez à 17h le match d’Eurobasket opposant la Slovénie à la Lituanie suivi de France-Allemagne à 20h15. Plus tard dans la soirée, la première édition de la nouvelle quotidienne LATE SPORT36

avec Nicolas Tourriol prendra place (22h25). A l’occasion de ce lancement, la chaîne sera diffusée en clair pour tout le monde jusqu’au samedi 3 septembre.

Jusqu'à samedi, CANAL+SPORT360 et CANAL+FOOT seront bien proposés en clair via box à tout le monde, même les (futur ex) non abonnés ! 😎

