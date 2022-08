Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free se lance sur deux réseaux, un géant vient tout changer …

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

29 août 1997 : Netflix est créé

Il est devenu incontournable ou presque, mais tout n’était pas gagné pour Netflix. D’autant plus qu’il s’agit d’un acteur ayant changé le milieu de l’audiovisuel. Après avoir démarré le 29 août 1997 comme un simple vendeur de DVD à domicile, la firme américaine commence déjà à changer les codes en lançant un abonnement mensuel pour la location de DVD. Mais c’est réellement en 2007 que le Netflix que l’on connait démarre avec le lancement de son service de vidéo à la demande. Un pionnier dans le secteur de la SVOD qui a du se battre pour sa légitimité, notamment après être né dans la Silicon Valley et non à Hollywood, berceau du cinéma. Aujourd’hui, il n’y a plus vraiment lieu de discuter : Netflix est un géant du web et son impact sur le cinéma et les séries est très important.



30 août 2006 : la Freebox devient un espace de stockage multimedia

14 ans auparavant, Free annonçait l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur la Freebox HD. En effet, elle adevenait capable de stocker vos enregistrements, mais aussi les vidéos ou photos provenant d’un autre espace. Un vrai Mediacenter, et une nouveauté en France à cette échelle annoncée le 30 août 2006.

31 août 2007 : Free se lance sur la fibre optique

Autre annonce importante, l’opérateur de Xavier Niel détaillait déjà le 31 août 2007 son offre à très haut débit. Avec un débit à 100 Mbp/s, toujours en triple-play mais avec la possibilité d’avoir deux players… Et le tout, au même prix que l’ADSL !

1er septembre 2004 : France Telecom passe au privé

L’Etat qui détenait jusqu’alors 53% de France Télécom annonçait le 1er septembre 2004 la cession immédiate en bourse de 9,6% (236 millions d’actions) du capital de l’opérateur historique. En passant en dessous de la barre des 50 % possédés par l’Etat, France Télécom devenait une entreprise privée. Le ministre de l’économie de l’époque, Nicolas Sarkozy, s’en félicitait “L’Etat réalisera une plus-value. Cela lui permettra de rembourser sa dette, de désendetter la France et de donner à l’entreprise la souplesse de gestion dont elle a besoin”.

1er septembre 2015 : Free Mobile booste son forfait phare

Une autre étape vers le forfait Free que l’on connaît aujourd’hui. Le trublion des télécoms augmentait le 1er septembre 2015 l’enveloppe data qui passait à 50Go (contre 20 Go auparavant), sans changement de prix. L’opérateur en est d’ailleurs très fier et entend garder le cap, son créateur ayant annoncé fièrement en début d’année que les prix de ses forfaits à 2€ et 19.99€/mois ne changeraient pas pendant 5 ans.

02 septembre 2019 : Free et Nokia s’allient pour la 5G

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Le 02 septembre 2019, Iliad annonce avoir choisi son partenaire pour le déploiement de la 5G. Fidèles, Iliad et Nokia rempilent ainsi pour lancer la nouvelle génération de téléphonie mobile en France, après avoir passé 10 ans à déployer le réseau 3G/4G de l’opérateur. Un choix qui s’avèrera judicieux notamment du fait que Huawei, l’un des concurrents de Nokia, se retrouvera dans la tourmente suite à des soupçons d’espionnages au point que certains opérateurs seront forcés de désinstaller les antennes du géant chinois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox