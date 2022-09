Bouygues Telecom augmente la facture de certains abonnés Bbox pour un débit “deux fois plus rapide”… ou presque

Une nouvelle surprise pour certains abonnés Bbox, l’opérateur rajoute 3€ de plus et annonce des débits plus rapides en download.

Gare à vos mails si vous êtes abonné à une offre Bouygues Telecom pour votre connexion fixe. Certains reçoivent actuellement un mail de leur opérateur leur annonçant une nouvelle évolution de leur offre. C’est le cas d’un abonné Bbox Fit, à qui son opérateur annonce que pour 3€ de plus par mois, il accède à une “vitesse de connexion jusqu’à 2x plus rapide“. Mais il y a un hic.

En effet, le changement annoncé est le passage du débit descendant de 300 Mb/s à 500 Mb/s. Si l’offre devient ainsi plus performante sur son download que la Bbox fit actuellement commercialisée par l’opérateur (400 Mbit/s), on peut cependant noter que le doublement du débit n’est pas atteint. A noter cependant, il est possible de refuser cette offre simplement via un lien présent sur l’email.

L’abonné, qui paye actuellement 26.99€/mois a clairement exprimé son choix de changer d’offre pour sa part. La pratique est en effet assez souvent critiquée par les abonnés concernés et par les associations de consommateurs. Cependant, elle reste légale. En effet, plusieurs règles doivent être respectées dans ces cas de figure : tout d’abord un délai de minimum un mois entre l’annonce et la mise en place mais aussi : l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. L

Selon une enquête de 60 Millions de consommateurs menée en septembre 2021 auprès de 2000 abonnés des FAI et opérateurs mobiles, “ces modifications d’offres ont concerné 27% des clients des FAI et 31 % de ceux des opérateurs mobiles au cours des douze mois précédent l’enquête. Elles sont très fréquentes chez Red bySFR, 63% de ses abonnés mobiles nous déclarent en avoir subi et 40% du côté de Bouygues Telecom”, avait constaté l’association.

En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plate-forme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plate-forme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox