Augmentations automatiques chez SFR, Bouygues ou Orange: il est désormais possible de les signaler directement au Gouvernement

La DGCCRF vient de lancer sa plateforme SignalConso, qui permet de signaler les arnaques et les fraudes et présente même une section dédiées aux augmentations automatiques des forfaits des opérateurs télécoms.

C’est la nouvelle lubie chez SFR, Orange et Bouygues : augmenter automatiquement les forfaits de certains abonnés en échange d’évolutions de leur offres. Si la pratique n’a rien d’illégal en soi, elle est vivement critiquée notamment par les associations de consommateurs. Il sera ainsi possible de signaler ce type d’augmentations directement à la La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes avec une nouvelle plateforme lancée partout en France aujourd’hui : SignalConso.

Disponible sur un site dédié ( https://signal.conso.gouv.fr/ ), cette plateforme permet aux consommateurs de signaler toute fraude, arnaque ou autres “situations qui peuvent avoir des conséquences lourdes sur le pouvoir d’achat ou la santé des consommateurs”. Après signalement, le consommateur sera conseillé sur la marche à suivre et comment réagir à la situation à laquelle il a été exposé. Et une section est dédiée aux services de téléphonie/internet, avec même une partie pour les augmentations automatiques de forfaits !

Augmentations de tarifs : comment les signaler sur SignalConso

Après vous être rendu sur la nouvelle plateforme, il suffit de choisir le domaine adéquat, donc en cliquant sur “téléphonie” dans la liste des catégories. Il sera bien sûr demandé de préciser qu’il s’agit bien d’un souci lié à la téléphonie.

Puis, vous pourrez faire défiler au fur et à mesure de la description de votre souci pour détailler et préciser votre cas. Ici par exemple dans le cas d’une augmentation de forfait.

D’ailleurs, on peut noter que chacun des cas répertorié dans ce formulaire a été appliqué par au moins l’un des trois opérateurs cité ci-dessus.

Puis, selon votre problème, vous pourrez être redirigés vers deux types de pages. La première, par exemple avec l’augmentation du débit ou de la data disponible, vous indiquera qu’il ne s’agit pas d’une fraude et que vous n’avez que deux choix : résilier votre abonnement ou accepter l’augmentation. La DGCCRF précise que si l’opérateur vous a bien prévenu par mail ou par courrier un mois avant et qu’il ne s’agit que d’améliorer votre forfait téléphonique, il est dans son droit. Cependant, votre opérateur ne peut pas augmenter votre forfait pour une autre raison, comme une chaîne de télévision supplémentaire, une option de livre ou même une option de cyber-sécurité.

Si vous êtes touché par ce dernier cas de figure par exemple, vous serez alors dirigé vers un formulaire pour signaler plus en détail votre problème et identifier l’entreprise concernée. Ce rapport sera alors lu par la Répression des Fraudes, puis transmis à l’opérateur concerné. Dans un communiqué, l’autorité affirme que “SignalConso permettra aux agents de la DGCCRF de concentrer leur action sur les manquements les plus dommageables et sur les professionnels les moins enclins à corriger leurs pratiques.“. Ainsi, les entreprises ayant reçu plusieurs signalements seront plus facilement dans le viseur de l’institution. Gare aux mauvais élèves donc !