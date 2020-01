Free fait machine arrière et annonce à ses abonnés qu’il n’inclut plus le service Youboox par défaut

Depuis le début de l’année 2019, les abonnés Freebox et Free Mobile bénéficient gratuitement d’un abonnement Youboox One, leur permettant de découvrir plus de 50 000 livres sur ordinateur, sa tablette ou son smartphone. En décembre, l’opérateur annonçait qu’il allait intégrer automatiquement cet abonnement chez les abonnés Free concernés, pour 0.99€ par mois (au lieu de 9,99€/mois) sans engagement et sans condition de durée. Une option qui devait donc être activée par défaut mais qu’il était bien sûr possible de désactiver directement l’espace abonné Free. Cela avait engendré beaucoup de mécontentement auprès des abonnés qui reprochaient à Free d’utiliser les mêmes méthodes que les autres opérateurs.

Visiblement le message a été entendu puisque Free fait rétropédalage complet. En effet l’opérateur envoie actuellement à ses abonnés Freebox et Free Mobile un mail annonçant que le service Youboox prendrait fin automatiquement au 31 janvier, c’est a dire à l’issue de la période offerte. L’abonné n’aura donc aucune manipulation à réaliser pour se désabonner de cette option. Free précise même qu’il ne faut pas tenir compte du mail qu’il avait envoyé en décembre pour annoncer que Youboox serait intégré par défaut. Interrogé par Univers Freebox l’opérateur confirme que cette “annulation” concerne bien tous les Freenautes.

Le mail envoyé par Free