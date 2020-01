Le WTF des Freenautes : l’heure, c’est l’heure !

“Le WTF des Freenautes, ex-Gazette Insolite et Humoristique des abonnés Free, c’est une chronique où vous avez la parole. Basée sur les retours du lieu d’accueil où nous recevons pour rappel les abonnés afin de les aider, mais également sur vos propres témoignages par e-mail ou par Twitter, elle vous narre les histoires insolites et drôles vécues par des abonnées Freebox et Free Mobile.

C’est l’histoire d’un abonné Freebox Révolution que l’on appellera Julien. Le voilà qui débarque à l’accueil d’Univers Freebox. Pour lui, quelque chose ne va pas avec sa box.

Mais que se passe-t-il au juste ? En fait, l’abonné émet des doutes sur le bon fonctionnement de sa Freebox. Il trouve en effet anormal qu’elle n’affiche pas “13 37” comme sur la boîte. L’abonné a demandé : “pourquoi ça affiche “12 20″ chez moi ?”. Il l’affirme, son appareil ne fonctionne pas.

Lorsqu’il a appris, assez gêné, que l’affichage correspondait en fait à l’heure, l’abonné n’a pas traîné pour remballer son matériel et nous demander de faire comme si nous n’avions rien entendu. La Freebox Révolution propose donc de nombreux services, y compris celui d’horloge numérique pour le salon. Visiblement, il peut être utile de le rappeler…

