Orange augmente le prix de certaines de ses offres, avec une technique qui fait râler les abonnés

Les opérateurs ne manquent pas d’imagination pour augmenter leurs tarifs et dissuader les abonnés de la refuser.

C’est devenu une habitude chez les opérateurs télécom, qui sous couvert de l’ajout de communication, de data ou de débits en plus, augmentent leurs forfaits. Et si parfois il et possible de refuser en faisant la demande sous 3 mois, parfois ce n’est pas possible d’y échapper. Chez Orange, c’est encore un peu plus compliqué, puisque le refus se passe en deux temps.

Comme cela se passe dans ce genre de cas, un mail a donc été envoyé il y a 3 mois aux abonnés aux offres Open 2H xx Mo (version Plus ou non Plus : La version Plus inclut l’illimité vers 3 numéros de mobile) et Open Up 2h xx Mo (version Plus ou non Plus), pour leur annoncer une hausse de tarif de 3€/mois, en échange des communications illimitées contre 2h/mois jusqu’à présent. Cela fait passer les offres à 42,99€/mois pour la moins chère (contre 39,99€/mois auparavant) et jusqu’à 52,99€/mois pour les plus chères (Open Plus).

Et cette situation fait râler sur les forums de l’opérateur. En effet, ceux qui, voyant l’échéance arriver et qui ont souhaité refuser l’augmentation se sont rendus compte que ce n’était pas si simple, car il ne suffit pas de refuser l’offre sur son espace abonné pour conserver l’ancien tarif et donc l’ancien forfait. Pour la “version 3 numéros en illimité”, il faut en effet refaire également une demande pour avoir ses 3 numéros en illimité. De plus, cette demande ne pourra être réalisée tout de suite, il faudra attendre 24h. Une façon de rendre les choses plus compliquées afin de démotiver les abonnés et qu’il ne procèdent pas à ce refus.

Merci à Alexandra