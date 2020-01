Bouygues Telecom commercialise sa nouvelle Bbox WiFi 6 à destination des foyers éligibles à la fibre

Comme prévu, Bouygues Telecom propose dès aujourd’hui son nouveau modem Bbox pour toute nouvelle souscription à son offre fibre “Bbox Ultym”.

Après avoir levé le voile le 14 janvier sur son nouveau serveur évolutif Bbox fibre compatible Wi-Fi 6 et armé pour optimiser la qualité de l’internet au domicile des abonnés, l’opérateur intègre aujourd’hui sa nouvelle innovation comme prévu dans son offre fibre “BBox Ultym”. Cependant, les nouveaux abonnés n’ont pour le moment pas la possibilité d’y souscrire sur internet. Pour ce faire, il leur faudra appeler le service client au 3106. Comme annoncé, le nouveau modem est accessible sous réserve d’éligibilité et de raccordement en fibre jusqu’au domicile. Proposée avec un engagement d’un an à 24€99/mois la première année puis 41€99, l’offre ne subit aucune augmentation de tarif. Les frais de mise en service s’élèvent à 29 € et les frais de résiliation à 59€.

A noter que les abonnés fibre Bbox Ultym souhaitant migrer leur modem actuel, devront patienter jusqu’en mars pour profiter de ce nouveau serveur.

Pour rappel, cette nouvelle Bbox fibre se démarque avec 8 antennes WiFi ( 5GHz et 2,4 GHz). “Le design a principalement été conçu autour de la disposition des antennes. L’objectif de leur positionnement : optimiser la couverture de l’habitat, notamment dans les angles des pièces. La forme verticale permet également une meilleure propagation des ondes”, a présenté l’opérateur. Ce dernier est également évolutif et pourra intégrer les technologies à venir. Par exemple, sa prise fibre est modulaire de quoi rendre le serveur compatible avec les futurs débits de 10 Gb/s. Bouygues se prépare donc à emboîter à l’avenir le pas à la Freebox Delta bien que ce ne soit pas encore le cas.

Principales caractéristiques techniques