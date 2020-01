FMobile : l’application libérant les abonnés Free Mobile de l’itinérance Orange se met à jour avec plusieurs améliorations

L’application FMobile annonce plusieurs améliorations et corrections. Elle permet pour rappel aux abonnés Free Mobile de se débarrasser de l’itinérance Orange.

Proposée sur iPhone et iPad Célullaire, l’application FMobile a été pensée initialement pour permettre aux abonnés Free Mobile de s’affranchir de l’itinérance Orange. Disponible gratuitement sur l’App Store, elle a évolué depuis, permettant ainsi de gérer le réseau, l’itinérance nationale et internationale de n’importe quel opérateur dans le monde. “Assurez-vous un réseau rapide chez votre opérateur national, et protégez-vous des frais d’itinérance internationaux”, promet le développeur.

FMobile vient d’évoluer vers une version estampillée 2.1 qui apporte de nombreuses améliorations incluant notamment la préparation de la 5G, une amélioration du support de l’eSIM, de nouvelles fonctions dans Raccourcis et une amélioration des traductions. L’application prend désormais en charge 708 opérateurs sur 208 territoires.

Ci-dessous, la liste complète :

Support de l’allemand, croate, bosniaque et serbe latin

3 nouvelles fonctionnalités dans Raccourcis : statut du mode avion, des données cellulaires et du Wi-Fi

Préparation de FMobile à l’arrivée de la 5G

Correction d’un bug entraînant l’incompatibilité des réseaux eHRPD avec FMobile

Ajout d’une bande de 5 points indiquant la qualité des signaux GPS en temps réel, avec un point de couleur témoignant la possibilité d’activer le mode Performance+ sans endommager la batterie

Optimisation des traductions

Nouveau système d’enregistrement et de gestion des nouvelles cartes SIM

Amélioration du support de l’eSIM

Correction de bugs sur iPad entraînant une détection partielle de l’itinérance

Nouveau système Carrier Services : les services de vos opérateurs sont désormais mis à jour via la configuration automatique, afin d’évoluer avec le temps

Tout nouveau raccourci ANIRC v2.1 plus rapide et plus efficace

708 opérateurs sur 208 territoires supportés