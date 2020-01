OnePlus: le fabricant promet de nombreuses améliorations concernant la vidéo

Après avoir rencontré ses fans, OnePlus annonce beaucoup d’améliorations concernant la vidéo sur ses smartphones. Certaines devraient faire leur apparition sur les prochains modèles 8 et 8 Pro de la marque.

La qualité vidéo des smartphones OnePlus devrait être grandement améliorée. Dans un article de blog, le fabricant affirme avoir pris en compte les réclamations des utilisateurs en listant de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour ses prochains smartphones.

L’un des premiers points sur lequel OnePlus appuie, c’est le fait de d’améliorer l’homogénéité de ses capteurs. ” Affiner tous les appareils photo afin d’avoir une exposition et une balance des blancs identiques est notre première priorité et notre objectif principal”. D’autres fonctionnalités seront également améliorées, notamment l’autofocus mais aussi des mises à jour matérielles et logicielles pour une meilleure retranscription de la couleur de la peau. Ces mises à jour sont prévues pour courant 2020. D’autres améliorations sont prévues concernant la qualité de l’image,notamment au niveau du Dynamic Range, ou une amélioration de la gestion de la lumière.

Pour les vidéastes en herbe, OnePlus a également prévu de permettre de meilleures conditions pour filmer en 4K sur ses smartphones, avec notamment une fonction de super stabilisation pour les vidéos enregistrées sur ses futurs smartphones. Justement pour ce qui devrait arriver sur les prochains modèles, on peut déjà s’attendre à quelques nouveautés sur les OnePlus 8 et 8 Pro.

Notamment un mode nuit pour la vidéo, mais la post production sera également plus poussée : de nouveaux outils d’édition, des effets de transitions et d’autres fonctionnalités sont prévus. Il reste à voir combien de ces nouveautés intégreront les prochains flagships, dont la sortie est attendue durant la première moitié de l’année.

Source : via Frandroid