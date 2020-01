Les offres fibre de Free arrivent dans une nouvelle zone opérée par SFR

En plus des réseaux d’initiative publique (RIP), Free continue de lancer ses offres fibre progressivement en zone AMII de SFR. Des adresses Freebox sont éligibles dans une nouvelle zone.

Fruit de la signature en mars 2019 d’un contrat d’accès dans la zone AMII de SFR sur les mêmes principes que celui conclu avec Orange, les offres fibre de Free se démocratisent un peu plus sur tout le territoire et également sur les réseaux de l’opérateur au carré rouge. Après des ouvertures notamment en banlieue de Toulouse Nantes et Orléans, ou encore à la Rochelle et son agglomération, Free commence à lancer ses offres FTTH dans département des Bouches-du-Rhône. De premières adresses Freebox sont actuellement éligibles dans les villes de Châteauneuf-les-Martigues et Septèmes-les-Vallons, révèle Busyspider.

Pour découvrir toutes les zones moyennement denses opérées par SFR concernées les pré-ouvertures commerciales de Free sur la fibre, notre confrère a réalisé une carte qui évolue au fur et à mesure des annonces.