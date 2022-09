Abonnés Freebox : Free travaille sur une nouvelle fonctionnalité très attendue sur Oqee

Créer une liste de chaînes favorites sera bientôt possible sur Oqee.

Depuis le lancement d’Oqee sur la Freebox Pop durant l’été 2020, pléthore d’abonnés attendent de pied ferme la possibilité d’éditer un bouquet de chaînes favorites comme sur la Freebox Révolution et Delta. Après avoir lancer un questionnaire sur le sujet en février dernier, l’opérateur a annoncé sur Twitter le 5 septembre travailler actuellement sur cette fonctionnalité, les abonnés devront s’armer “encore un peu de patience”.

Créer une liste de chaînes favorites ne devrait pas être la seule nouvelle possibilité. Il y a quelques mois, les équipes d’Oqee songeaient à étendre cette édition de favoris aux programmes, films ou encore aux portails de replay. L’application Oqee est disponible pour les tous les abonnés Freebox en mobilité mais aussi sur Apple TV, Smart TV Samsung, Android TV et Chromebook.

Bonjour Bienvenue à bord ! 😊 Il n'est pas encore possible de créer une liste des chaînes favorites mais nos équipes travaillent actuellement dessus, encore un peu de patience. Bonne journée et bon visionnage sur OQEE by Free 🚀-Gaëlle.

— OQEE by Free (@OQEEbyFree) September 5, 2022