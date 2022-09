Canal+ face à TF1, l’Arcom appelle les deux groupes à négocier à nouveau

Plus de signal depuis 4 jours, le régulateur de l’audiovisuel annonce dialoguer avec TF1 et Canal+ afin de trouver une solution dans un conflit commercial impactant de nombreux téléspectateurs.

Faute d’avoir trouvé un terrain d’entente après plusieurs mois de négociations, Canal+ a décidé de rompre le dialogue avec TF1 avant d’arrêter de diffuser le 2 septembre les chaînes gratuites de son rival, soit seulement deux jours après la date d’expiration du contrat de distribution les liant. Pour l’heure, la filiale de Vivendi ne semble pas prompt à discuter, ni à rétablir la diffusion des flux si ce n’est pas gratuit. Sans accord, un retour des chaînes pourrait être considéré comme de la piraterie.

De son côté, TF1 s’est d’abord dit ouvert à la reprise des discussions avant de passer à l’attaque. La Une prévoit de porter plainte auprès du tribunal de commerce. Selon Le Figaro, les lignes resteront inchangées jusqu’au 7 septembre, soit au lendemain des audiences de TF1 devant l’Autorité de la concurrence dans le cadre de son projet de fusion avec M6.

Dans ce conflit entre TF1 et Canal+, le ministère de la Culture et l’Arcom (ex-CSA) appellent au dialogue, bien qu’ils n’ont aucun pouvoir puisqu’il s’agit d’un conflit purement commercial. Le régulateur de l’audiovisuel a toutefois fait savoir lundi à l’AFP que « les chaînes de la TNT ont vocation à rester accessibles gratuitement sur l’ensemble du territoire pour l’ensemble des Français. C’est au regard de ce principe que l’Arcom appelle au règlement rapide de ce litige commercial qui pénalise un nombre important de téléspectateurs. Nous sommes en dialogue avec les deux parties pour contribuer à la résolution du litige dans les plus brefs délais. »

De son côté, la a ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a demandé à Canal+ de permettre à ses ahonnés d’accéder aux chaînes de TF1 à minima sur le service TNT Sat. Mais faute d’accord entre les deux géants de l’audiovisuel français, l’écran noir risque de persister.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox