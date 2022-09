Un piratage fait fuiter les données de 533 000 clients La Poste Mobile

Au début du mois de juillet, un rançongiciel a ciblé directement le MVNO dont La Poste et SFR sont propriétaires. Les données personnelles de client ont ainsi été collectées et dévoilées sur le net.

Personne n’est à l’abri des hackers même les opérateurs mobiles. Au début de l’été, le site internet de La Poste Mobile a affiché pendant quelques jours en lieu et place de son site web un message indiquant un risque de fuite de données clients. Selon les spécialistes en sécurité de Zataz, la menace était bel et bien réelle et les données circulent sur le net.

Le logiciel LockBit, développé par les pirates du même nom, serait à l’origine de cette attaque. Ce dernier est connu pour s’attaquer aux grandes entreprises en perturbant ses activités sur le net. A titre d’exemple, pour la Poste Mobile, le site est resté fermé pendant 10 jours. Une fois cela fait, le groupe tente de soutirer de l’argent à sa cible. Apparemment, l’opérateur n’a pas cédé et un fichier de 64 Mo compressé circule ainsi, dévoilant 533 000 données clients comprenant les numéros de compte bancaires, les dates de naissances ou encore l’adresse mail, numéro de téléphones, identité et adresse physique des clients concernés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox