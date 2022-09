Clin d’oeil : une nouvelle Freebox Delta ou une Reefbox ?

Le compte Twitter de Free a Reef, il a tout compris. Découvrez la première Reefbox.

Quand le CM de Free voit la vie en Reef. Alors que la campagne TV de l’opérateur ne cesse de surprendre avec la mise en scène d’un nouveau concurrent aussi faux que crédible “Reef”, Free poursuit sur sa lancée, à savoir s’inventer un rival capable de le mettre en PLS. Après la mise en ligne d’un vrai site internet et le faux lancement de la Reefbox Delta kit sans outil ou encore son arrivée sur le marché des entreprises via un système de souscription par “like”, Free n’hésite plus à faire des allusions à Reef non sans humour, en réponse à des internautes sur les réseaux sociaux. Comme par exemple remettre dans le droit chemin un twittos tenant une blague sur l’arrivée d’une nouvelle Freebox Delta à Saint-Etienne. il s’agit plutôt d’une Reefbox n’est-ce pas ?

Ça ressemble plus à une Reefbox qu'à une Freebox 😬 https://t.co/fr8SBJbytD — Free (@free) September 5, 2022

