Canalisation percée, retards à répétition… le calvaire d’un abonné Orange pour récupérer sa connexion

Quatre mois de galère pour Frédéric Vandriessche, habitant dans le marais montois en Pays de la Loire et privé de connexion internet chez lui.

“Un vrai sketch !” ironise-t-il. Le samedi 7 mai, le passage d’un engin agricole à l’entrée de la propriété de Frédéric Vandriessche, retraité, entraîne la rupture d’un poteau téléphonique et la coupure de son accès au réseau fixe d’Orange. Le point de départ de plusieurs mois de rebondissements dont cet abonné se serait bien passé.

Au départ, une lueur d’espoir avec un appel passé à l’opérateur historique prévoyant une réparation le mois suivant et finalement avancée au 12 mai. Cependant, “le 11 mai, Orange m’a informé du report du passage du technicien au 17 mai” explique l’habitant de Saint-Jean-des-Monts. Finalement, le 16 mai, il reçoit un message indiquant une réparation effectuée : “sauf qu’à l’entrée de ma propriété, point de poteau, ni de ligne réparée“.

Le retraité envoie donc un courrier de réclamation et un technicien intervient le 8 juin pour planter un nouveau poteau. Ce faisant, il perce en deux points la canalisation d’eau et repart sans plus d’explications après avoir camouflé les dégats avec des branches par dessus. “Non seulement je me retrouve sans téléphone, mais aussi sans eau” déplore-t-il. Heureusement, les 8 et 9 juin, le service des eaux est intervenu pour retirer le poteau sur demande de la mairie.

Si l’eau est de retour, le téléphone lui ne l’est pas ! Une dizaine de jours plus tard, un technicien Orange passe pour observer l’installation extérieure, sans pour autant résoudre le problème. Le 20 juin, l’espoir renaît : “j’ai reçu un message m’indiquant qu’un incident perturbait internet dans mon quartier et qu’il devait être résolu le 1er juillet.”

Quatre mois après, le poteau est toujours au sol. (Crédit image : Ouest France)

Pas de chance, c’est en fait le début d’une série de reports de rendez-vous. 4 juillet, 11 juillet, 20 juillet … Les dates s’enchaînent jusqu’au 25 août, sans qu’aucun poteau ou câble ne soit installé. Finalement, c’est en septembre et après qu’Orange ait proposé une solution de box 4G qui fonctionne difficilement au vu de la couverture mobile dans son domicile, qu’Orange a installé une solution provisoire. Pour cela, l’opérateur a ainsi attaché le câble à une branche de cyprès en attendant de remplacer le poteau et de réparer définitivement la ligne.

Source : Ouest-France

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox