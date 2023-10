Free lance le mode sombre dans la version Android de son application Freebox Espace Abonné

Une nouvelle mise à jour apporte un nouveau design et le mode sombre dans l’application officielle Freebox – Espace Abonné.

Après iOS, la version Android de l’application Freebox – Espace Abonné a été enrichie le 30 octobre d’une fonctionnalité attendue : le mode sombre. “Ce mode ne concerne pas seulement l’esthétique ; il s’agit d’améliorer votre confort, en particulier la nuit, et de préserver la batterie de votre smartphone. De plus, cette mise à jour aligne le design de l’application sur l’apparence native des systèmes d’exploitation Apple et Google, offrant une expérience fluide”, explique Free.

Autrement dit, vous pouvez désormais régler le thème de l’application en fonction des paramètres de votre téléphone. S’il est réglé en mode clair, l’application s’affiche en mode clair, et vice versa. Autre nouveauté, vous pouvez également déménager votre offre depuis l’application.

Freebox- Espace Abonné est l’application de gestion de compte proposée aux clients fixe du FAI. Celle-ci permet de gérer vos factures, de consulter et de mettre à jour vos informations personnelles et d’accéder à vos codes Wi-Fi. La section « Assistance » propose des solutions en ligne, et Free Proxi offre une plateforme pour discuter avec un conseiller. Dans la section Abonnement, vous trouverez une catégorie Télévision, laquelle permet de retrouver votre code d’achat, modifier votre code parental, consulter vos abonnements aux chaînes et votre consommation de vidéo à la demande (VOD) ou encore de vous abonner à l’option Multi TV ou de commander un répéteur WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox