Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des réglages par-ci, par-là, le calme avant le grand spectacle ?

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. En attendant le lancement de la Freebox V9 le mois prochain, les évolutions se font rares.

Nouveautés Free

Les abonnés Freebox peuvent désormais s’abonner directement aux nouvelles offres Disney+ depuis leur espace abonné. Plus d’infos…

Freebox Connect : après iOS, Free lance une nouvelle fonctionnalité en cas de panne internet sur Android. Si votre téléphone est connecté en WiFi à votre Freebox alors qu’elle a perdu internet, vous serez redirigé vers l’assistance.Plus d’infos…

Abonnés Freebox : Oqee corrige des bugs sur les smartphones Android et Player Pop. Plus d’infos…

Free enrichit le catalogue d’Oqee Ciné pour tous ses abonnés Freebox avec l’arrivée de Underworld : Blood Wars, le tailleur de Panama, L’Enquête, Titeuf et Les Yeux de Laura Mars. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux nouveaux titres sont disponibles, Centipede: Recharged et Evan’s Remains. Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une avalanche de programmes cultes concentrés en une nouvelle chaîne française innovante de INA avec Pluto TV. Plus d’infos… Free offre un lifting à son site internet avec une nouvelle page d’accueil. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

La dernière version bêta d’iOS corrige un bug très gênant pour les abonnés Free Mobile. Les SMS peuvent de nouveau être envoyés. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free Mobile couvre désormais la route la plus chère du monde, à la Réunion. Plus d’infos…

Free avertit sur les changements tarifaires opérés par Disney+ et invite ses abonnés le désirant à changer d’offres pour éviter de payer 3€ de plus par mois. Plus d’infos…

De plus en plus en retard sur la concurrence en matière de déploiement de la bande coeur de la 5G, Free Mobile considère déployer suffisamment cette fréquence dans les zones où c’est nécessaire. Plus d’infos…

