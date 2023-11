Free Mobile couvre désormais la route la plus chère du monde

Une route très particulière a bénéficié de travaux de TDF pour obtenir une couverture mobile.



Située sur l’île de La Réunion, la Nouvelle Route du Littoral (NRL) est un chantier d’envergure exceptionnelle qui vise à relier Saint-Denis à La Possession sur une distance de 12,5 kilomètres. Le projet était ambitieux et a coûté tout de même 2 milliards d’euros, faisant de ce tronçon de voie sur l’eau “la route la plus chère du monde”. Pour couvrir en réseau mobile ce projet concernant la connectivité, c’est TDF, une entreprise française spécialisée dans les communications et les infrastructures de télécommunication, qui a été mandatée.

Le défi majeur de ce projet était de remplacer les pylônes d’Orange, SFR et Free qui étaient auparavant installés à même la falaise, exposés aux caprices de la météo et au risque de chutes de pierres. Pour garantir à la fois la sécurité et la connectivité sur ce tronçon vital de la NRL, TDF a décidé de mettre en place une solution mutualisée de type Distributed Antenna System (DAS), un réseau de petites antennes agissant comme des répéteurs.

Le Distributed Antenna System (DAS) s’est imposé comme la solution idéale pour répondre à ces besoins. Cette technologie permet de créer un réseau de couverture multi-opérateurs sans fil hautement performant qui s’étend sur l’ensemble du tronçon de la NRL, garantissant une connectivité optimale pour les usagers de la route.

Du côté de Free Réunion (Telco Oi), cette innovation a permis de fournir une couverture complète pour la route actuelle, offrant une connectivité en 3G (900MHz), 4G (800MHz, 1800MHz, 2100MHz et 2600MHz), et même en 5G (700MHz). Grâce à cette couverture dédiée, les Freenautes réunionnais peuvent désormais profiter d’un très haut débit sur ce tronçon routier grâce aux 4 supports actuels déployés par TDF. L’installation de ce réseau a également permis à l’opérateur de Xavier Niel de garantir une meilleure couverture dans le village de la Grande Chaloupe.

Cette avancée promet d’améliorer considérablement l’expérience des automobilistes tout en renforçant la sécurité et la connectivité de cette route cruciale à La Réunion.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox