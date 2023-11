L’’Etat lance un nouveau site internet très complet pour vous guider pas à pas vers la fin de l’ADSL et passer sans peur à la fibre

Top départ pour le site internet « treshautdebit.gouv.fr » du gouvernement. L’objectif est d’accompagner tous les publics, particuliers, entreprises, élus locaux dans une migration effective du cuivre vers une technologie très haut débit comme la fibre. Un module de recherche verra bientôt le jour pour savoir quand vous serez exactement concernés par l’arrêt de l’ADSL chez vous, à votre adresse.

Rassure les Français sur une étape cruciale technologique qui les attend s’ils n’ont pas encore migrer vers la fibre. Dans un contexte où les services téléphoniques historiques et internet DSL basés sur le réseau cuivre vont progressivement s’arrêter jusqu’en 2030, l’Etat lance aujourd’hui un site internet « treshautdebit.gouv.fr » qui s’adresse à tous les publics, particuliers, élus et entreprises pour les informer sur les démarches à mettre en œuvre dans le cadre de la transition vers la fibre.

Grâce à la mobilisation collective, 80% des Français sont désormais éligibles à la fibre et plus de la moitié ont déjà souscrit à un abonnement. Le réseau en fibre optique a donc vocation à se substituer à celui de l’ADSL. La fermeture du réseau cuivre d’Orange se fera progressivement sur le territoire, en commençant par les communes où la fibre est la plus déployée et où le nombre d’abonnés au réseau cuivre est le plus faible.

“Le chantier de fermeture se déroulera entre 2023 à 2030 et concerne l’ensemble des locaux utilisant encore les services basés sur le réseau cuivre, qu’ils soient particuliers, entreprises, ou administrations. Les opérateurs informeront par courrier ou par mail les usagers dès lors qu’ils seront concernés par la fermeture du réseau cuivre”, explique le cabinet de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique.

Afin d’accompagner au mieux la transition des Français vers la fibre et le THD, il existe désormais un site internet pour informer et répondre à toutes les interrogations des différents publics concernés par la fermeture du réseau cuivre (particuliers, entreprises, administrations) : treshautdebit.gouv.fr. Les usagers pourront ainsi bientôt vérifier via un module de recherche s’ils sont concernés par la fermeture du réseau cuivre et à quelle échéance, et vérifier quelles sont les solutions alternatives de connectivité disponibles pour à leur adresse. Des contenus dédiés aux élus locaux sont également disponibles, pour leur permettre de répondre aux sollicitations de leurs administrés.

La Direction générale des Entreprises (DGE) pilote la communication de l’Etat sur la fermeture du réseau cuivre, en cohérence avec la politique de déploiement de réseaux de nouvelles générations qu’elle coordonne pour l’ensemble du territoire. En complément du site internet, d’autres leviers d’informations à l’échelle locale seront mis en place avec des organisations locales et proches des utilisateurs pour se faire le relai humain de cette politique et permettre l’accompagnement de tous les citoyens dans leur migration vers le Très Haut Débit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox