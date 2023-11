Bouygues Telecom annonce qu’un mariage avec SFR est impossible, une consolidation en France aussi

Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, est catégorique, un passage à trois opérateurs en France est aujourd’hui un rêve irréalisable.

A l’heure où Altice cherche à céder partiellement SFR, une question se pose inévitablement, un passage à trois opérateurs est-il à nouveau envisageable en France ? Sondé cet été au même titre que Free par le groupe de Patrick Drahi, Bouygues Telecom se montre aujourd’hui sans équivoque, un mariage avec SFR est aujourd’hui impossible, une consolidation en France également.

« La consolidation fait repaver tout le monde. Le petit point important c’est qu’elle n’est pas possible à causes des fourches caudines de l’Autorité de la concurrence, ce n’est pas possible de passer de 4 à 3 , ce n’est pas réaliste », a-t-il indiqué le 9 novembre dans l’émission économique Ecorama de Boursorama.

Pour étayer ses propos, l’opérateur rappelle l’échec de la fusion entre TF1 e M6 qu’il a largement poussé en 2021 et 2022, un projet finalement bloqué par l’Autorité de laconcurrence. Par ailleurs, un rapprochement n’apparaît également « pas crédible » dans le contexte concurrentiel actuel en France puisque les quatre opérateurs nationaux « sont extrêmement viables ». Le changement du contexte européen comme l’autorisation en approche pour une fusion entre Orange et MásMóvil en Espagne, ne devrait, selon lui, pas changer la donne. D’autres sujets peuvent également faire entrave sur le dossier SFR comme sa dette de 24 milliards d’euros mais l’opérateur au carré rouge “a un EBITDA (Bénéfice avant intérêts) très gros également”, tempère-t-il.

Sur le papier, un mariage avec SFR apparaît malgré tout séduisant aux yeux d’Olivier Roussat : “cela peut créer des synergies instantanée, nous partageons déjà le même réseau donc nous sommes capables d’aller assez loin”. Un jour viendra peut-être où les planètes s’aligneront.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox