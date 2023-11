Free enrichit le catalogue d’Oqee Ciné pour tous ses abonnés Freebox

Accrochez vos ceintures, turbulences en vue sur Oqee Ciné dès aujourd’hui !

Vous connaissez Oqee Ciné ? C’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur toutes les Freebox, même mini 4K mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Ce vendredi 10 novembre, de nouveaux contenus font leur apparition sur la plateforme et cela va faire du bruit. Il a 9 ans, une grande mèche jaune et pas la langue dans sa poche: c’est Titeuf! Avec sa bande de copains, il déboule et met le bazar sur OQEE Ciné.