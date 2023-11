Droits de la Ligue 1 : une alliance entre DAZN et Amazon envisagée

Les négociations pour la diffusion du championnat de France se poursuivent et un nouveau scénario est sur la table : une diffusion partagée entre Amazon et le nouvel acteur montant du streaming sportif DAZN.

A quelle offre faudra-t-il souscrire pour visionner la Ligue 1 en 2024 et jusqu’en 2029 ? La question n’a pas encore été tranchée, la LFP n’ayant pas réussi à convaincre avec son appel d’offres le mois dernier. Les discussions de gré à gré ont démarré depuis et une nouvelle solution commence à apparaître.

D’après les informations de l’Équipe, la retransmission des matchs pourrait être assurée par deux diffuseurs s’alliant pour l’occasion. Le premier est DAZN, qui a clairement l’intention de s’installer durablement sur le marché français à travers de nombreux partenariats de diffusion signés entre autres avec Canal+, SFR et Bouygues Telecom, et le second est Amazon Prime Video, qui diffuse actuellement 80% des rencontres de Ligue 1.

La LFP serait ainsi tentée de s’inspirer d’un accord signé en Italie, où DAZN diffusera 7 matches de Série A en exclusivité et trois en co-diffusion avec Sky. Le projet cependant ne rapporterait pas les 825 millions d’euros espérés pour les droits français. Pour l’heure cependant, rien n’est acté, beIN Sports attendait jusqu’à il y a peu un geste de la LFP et d’autres discussions restent en cours.

Source : via Eurosport

