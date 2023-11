La dernière version bêta d’iOS corrige un bug très gênant pour les abonnés Free Mobile

Les SMS peuvent de nouveau être envoyés avec Free Mobile pour les utilisateurs de la version test d’iOS.

Un souci corrigé assez rapidement. Depuis deux semaines, si vous utilisiez la version bêta d’iOS dans sa version 17.2, il n’était plus possible d’envoyer des SMS si vous étiez abonnés Free Mobile. Un problème lié à l’implémentation forcée d’une technologie non active chez Free Mobile.

C’est l’IMS SMS qui est mise en cause dans ce cas. Sur le plan technique, l’IMS est une architecture utilisée par les opérateurs permettant de fournir des services multimédias fixe et mobiles. Dans la nouvelle version d’iOS 17.2 déployée actuellement auprès des participants du programme de bêta-test, la situation a été corrigée et il est ainsi possible de n’utiliser que l’IMS Voix et non celle dédiée au SMS. Le “petit founieur” des Freenautes, Tiino-X83, qui a repéré le problème en premier lieu, confirme à travers un post sur X que les messages sont à nouveau envoyés.

Le bug concernant l’impossibilité d’envoyer des SMS avec Free Mobile est maintenant corrigé avec la bêta 2 d’iOS 17.2 ! https://t.co/7KAdkl7fz1 pic.twitter.com/AIHymXTfCe — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 9, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox