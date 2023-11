Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Un jeu rétro remis au goût du jour et une aventure dans laquelle il faudra se creuser la tête sont au programme de la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux nouveaux titres sont disponibles. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Le jeu d’arcade originel de carnage d’insectes est de retour ! Centipede: Recharged a été repensé pour un gameplay moderne, des graphismes attrayants adaptés aux écrans d’aujourd’hui, un affichage en 16:9, et une bande originale créée par Megan McDuffee, la compositrice de musiques de jeux vidéo primée. Visez un record dans le mode Arcade à l’ancienne et frimez lorsque votre nom s’affichera en haut du classement. Ou mettez votre talent à l’épreuve et classez-vous dans l’un des 30 défis aussi créatifs qu’intenses, qui offrent une approche du jeu inédite et palpitante.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Pour une ambiance moins nerveuse, mais qui vous fera également réfléchir, vous pouvez vous tourner vers Evan’s Remains. Des années après la disparition d’un jeune génie nommé Evan, une lettre étrange arrive. Evan veut qu’une fille nommée Dysis vienne le trouver. C’est justement ce personnage que vous incarnez et vous devrez résoudre une série d’énigmes complexes pour élucider tout le mystère et ramener Evan à la maison.



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

