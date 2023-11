Amazon pourrait remplacer le système d’exploitation des Fire TV

Le géant américain entendrait se séparer d’Android pour ses appareils connectés avec le projet nommé en interne “Vega”.

Les écrans connectés d’Amazon pourraient changer de crèmerie. D’après des sources interrogées par le journaliste Janko Röttgers, un nouveau système d’exploitation est dans les cartons. Surnommé Vega en interne, il pourrait commencer à être déployé sur certains appareils Fire TV dès l’année prochaine.

Il s’agirait d’un projet de longue date, les premières discussions avec des fabricants d’équipements auraient été initiés en 2017 selon . Mais aujourd’hui, la majeure partie du développement serait terminée d’après une de ses sources. Concrètement, ce système d’exploitation serait dédié non seulement aux Fire TV mais aussi aux téléviseurs, aux écrans intelligents et même aux tablettes, qui pour l’heure tournent sous une version d’Android connue comme Fire OS.

Vega serait basé sur une version de Linux et utiliserait un modèle d’application plus orienté Web. Ce choix de s’éloigner d’Android permettrait par exemple d’éviter des conflits entre Amazone et Google.

Source : Lowpass

