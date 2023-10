Abonnés Free Mobile : attention, n’installez surtout pas la nouvelle version bêta d’iOS sur votre iPhone

Envoyer des SMS est aujourd’hui impossible pour les abonnés Free Mobile ayant installé la nouvelle version bêta d’iOS 17.2 sur leur iPhone.

Une mésaventure que certains abonnés Free Mobile pourront ajouter dans la nouvelle application de journal intime d’Apple intégrée dans la nouvelle version bêta d’iOS 17.2. Comme toute mouture de test, le risque de bugs mineurs ou majeurs est présent. C’est une nouvelle fois le cas depuis le 26 octobre puisque les abonnés mobile de Free ayant installé sur leur iPhone cette version dédiée pour l’heure aux développeurs avant d’être proposée au public, ne peuvent tout simplement plus envoyer de SMS.

Selon “le petit fouineur “de la communauté Free, Tiino-x83, Apple aurait implémenté de force l’IMS SMS, une technologie qui est non active chez Free Mobile, l’opérateur étant en retard sur ce sujet. Cela signifie que les SMS sont envoyés via la 4G. “Logiquement iOS devrait détecter que ce n’est pas actif et envoyer le message sans IMS SMS, donc via la 3G mais ne le fait pas”, nous confie-t-il. Il s’agirait donc d’un bug du côté de la firme de Cupertino.

🚨 Abonnés Free Mobile, n’installez pas la mise à jour Beta d’iOS 17.2 ! 🚨 Les SMS ne peuvent plus être envoyés ni reçus. Je pense que c’est dû à l’IMS qui intègre désormais les SMS (SMS Wi-Fi et SMS via 4G). J’ai contacté Free et j’attends leur réponse ! pic.twitter.com/U5syQmlNiB — Tiino-X83 (@TiinoX83) October 26, 2023

En attendant un retour d’Apple et de Free, une mise à jour de la bêta semble nécessaire à moins que le géant américain décide de corriger le problème dans la prochaine bêta publique voire la version finale grand public qui débarquera dans plusieurs semaines. Il est peu probable que Free Mobile active de son côté l’IMS SMS.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox