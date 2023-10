X va proposer les appels audio et vidéo

Dans le but de transformer X en “super app”, le réseau social d’Elon Musk va prochainement proposer les appels audio et vidéo.

Depuis son changement d’identité en juillet, le réseau social, anciennement nommé Twitter et renommé X ambitionne de devenir une plateforme qui combine toutes les fonctionnalités nécessaires à la vie quotidienne des internautes. Dans ce sens, une fonctionnalité permettant de passer des appels audio et vidéo va être ajoutées. D’ailleurs, elle est déjà disponible pour une partie des utilisateurs de X sur iOS. Elle sera bien évidemment déployée sur Android et PC.

La fonctionnalité sera intégrée à la messagerie privée. Il vous sera donc possible de contacter n’importe quel utilisateur si ces options de confidentialité le permettent. À noter qu’aucun numéro de téléphone ne sera nécessaire pour passer les appels audio et vidéo.

Selon une capture d’écran repostée par Elon Musk, il est possible d’autoriser les appels audio et vidéo de la part de personnes déjà présentes dans votre carnet d’adresse, des utilisateurs vérifiés ou encore de ceux que vous suivez. De plus, la fonctionnalité sera activée par défaut, mais vous pourrez la désactiver en vous rendant dans les paramètres.

À noter qu’il semblerait que la fonctionnalité soit intégrée pour les abonnés premium de X selon une découverte faite dans le code de X par Chris Messina l’inventeur du hashtag.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox