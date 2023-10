Free Mobile propose un nouveau pack avec un Samsung Galaxy S23 et un accessoire, couplé à une promo

Si vous souhaitez acquérir du haut de gamme Android et en même temps passer à une montre connectée, ce pack pourrait vous intéresser.

Une envie de high-tech ? Free propose désormais un pack contenant le Samsung Galaxy S23, issu de la dernière gamme premium du fabricant coréen, et une Galaxy Watch4, d’une valeur de 199€.

Ce pack, plutôt intéressant, est commercialisé pour le prix de 959€ au comptant, mais il est également possible d’utiliser la solution Free Flex. Ainsi, vous pourrez payer 259€ à la commande puis 24.99€ mensuels pendant deux ans, avec une option d’achat de 100€. Si vous êtes abonné Free Mobile et déjà connecté sur le site de l’opérateur, la commande ne revient qu’à 161€, mais avec une mensualité de 28.99€ et une option d’achat de 102€.

Vous pouvez cependant, abonné Free Mobile ou non, bénéficier d’un bonus de reprise de 150€ en rendant votre ancien smarpthone lors de votre commande. Il suffit de suivre les indications précisées dans cette brochure, l’offre est également valable pour l’achat d’un Samsung Galaxy S23 seul.

