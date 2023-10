L’info en vidéo : prendre son train sans acheter de billet, c’est pour bientôt

Le nouveau service Just Go entend rendre bien plus simple les départs en train : signalez que vous en avez pris un, puis allez où vous voulez et payez à la fin du mois.

Dans cette vidéo, nous vous présentons le nouveau projet de la SNCF pour faciliter les voyages de ses utilisateurs. Avec Just Go, un nouveau service proposé sur les TER. Concrètement, lorsque vous êtes inscrit à ce service, vous n’avez plus la nécessité de prendre un billet. Grâce à Just Go, lorsque vous embarquez dans un train régional, vous vous déclarez dans l’application et vous êtes géolocalisé grâce à votre smartphone. Quand vous descendez du train, même manipulation, il faut le déclarer afin que la SNCF puisse calculer votre parcours. À la fin du mois, vous recevrez une facture à régler pour l’ensemble des trajets effectués. Déjà en test en Nouvelle Aquitaine, le service devrait être proposé dans d’autres régions.

