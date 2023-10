Abonnés Freebox et Prime : un nouveau jeu PC gratuit à récupérer pour une drôle d’aventure

Incarnez un personnage pour le moins atypique et faites des pieds et des mains pour l’emporte dans le dernier jeu proposé par Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour finir le mois d’octobre, un nouveau titre est disponible. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Cette semaine, Amazon vous propose de découvrir Super Adventure Hand jeu de plateforme dans lequel vous incarnez une main dans une aventure où vous affrontez seule de dangereux obstacles et éliminez une poignée de pieds maléfiques. Profitez de plus de 50 niveaux uniques et passionnants, remplis de défis ! Évitez les lames de scie, les flammes et bien d’autres obstacles ! Utilisez vos 5 doigts ultra-adhérents pour escalader des murs et des tubes, saisir des objets, ou encore faire exploser des bombes les doigts dans le nez.



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox