A contrario de ses rivaux, Free Mobile n’a pas encore décidé quand disparaîtra sa 3G

Pas de date fixée pour l’extinction du réseau 3G de Free Mobile mais la volonté de récupérer des fréquences pour sa 4G.

La liberté de choix alliée à la nécessité d’un refarming. Si l’attribution des fréquences est neutre technologiquement, les opérateurs sont donc libres d’arrêter la 2G ou la 3G s’ils le souhaitent. Si Orange, SFR et Bouygues ont déjà dévoilé le calendrier de l’extinction de leurs réseaux 2G et 3G, ce n’est pas le cas de Free. Non concerné par la deuxième génération de téléphonie mobile puisqu’il bénéficie jusqu’en 2025 de l’itinérance Orange, l’ex-trublion dispose en revanche d’un réseau 3G.

Interpellé sur ce sujet lors de la Journée des communautés Free fin septembre, Free nous a indiqué de manière laconique que l’extinction de la 3G est pour lui “un choix stratégique avec aucune date fixe pour l’heure”. Néanmoins, il l’assure, sa volonté est bien “de récupérer les fréquences pour les utiliser pour la 4G”, à savoir la bande 900 MHz présente sur 25 000 de ses sites et la bande 2100 MHz qui réutilise déjà pour la 4G grâce à l’obtention de davantage de spectre il y a deux ans, soit un bloc de 15 MHz au total contre 5 MHz auparavant.

De leur côté, Orange et SFR éteindront respectivement leur 2G en 2025 et fin 2026, et leur 3G en 2028. De son côté, Bouygues Telecom mettra fin à son réseau 2G fin 2026, sa 3G suivra fin 2029.

