SFR aurait approché Free et Bouygues Telecom en vue d’une consolidation

Selon La Tribune, Altice, qui cherche à céder partiellement SFR, aurait sondé Free et Bouygues Telecom cet été mais les deux opérateurs ne se sont pas montrés intéressés.

60 milliards d’euros de dette au total dont 23,8 milliards d’euros en France, la vie est loin d’être rose pour Altice et son propriétaire Patrick Drahi. Frappé par une affaire de corruption au Portugal, le groupe doit aussi faire face à une très mauvaise passe chez SFR. L’opérateur est dans le rouge avec la perte de 276 000 abonnés en seulement 6 mois.

Pour se remettre à flot, plusieurs solutions sont envisagées, comme la vente de ses 92 data centers en France la bagatelle d’1 milliard d’euros et la vente de son opérateur Meo au Portugal dont il espère empocher 10 milliards d’euros, mais aussi de ses activités en République Dominicaine.

Pour négocier dans de meilleures conditions, le milliardaire s’est donné un peu de répit en parvenant récemment à repousser de deux ans une échéance de prêts importante via 800 millions d’euros d’emprunts sur les marchés.

En France, Altice est actuellement à la recherche de trois milliards d’euros pour SFR, via une cession partielle grâce à une stratégie millimétrée d’éviter pour qu’un nouvel entrant au capital ne prenne trop de place. En coulisse, Patrick Drahi s’est activé cet été pour sonder ses rivaux autour d’une éventuelle consolidation, révèle La Tribune. Free aurait été approché afin “d’évaluer la faisabilité d’un rapprochement entre les deux opérateurs. Il n’était pas, a priori, d’une vente complète et sèche de SFR”, indique le journal économique et financier français.

De la même manière, des discussions auraient également été entamées avec Bouygues Telecom par l’intermédiaire de Vincent Le Stradic, associé-gérant chez la banque d’affaires Lazard mandatée par Altice pour trouver un investisseur. Selon les informations de La Tribune, Free et Bouygues Telecom ne se sont pas montrés intéressés. La dette importante de SFR ajouté à la fuite importante d’abonnés qui l’impacte commercialement cette année et le scandale de corruption qui touche sa maison-mère, sont autant d’éléments qui ont pu généré une grande frilosité de leur côté.

