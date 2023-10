L’info en vidéo : la nouvelle activité insolite et humanitaire d’Orange

Aves sa branche Orange Energies, l’opérateur signe un partenariat avec la startup Koolbooks pour apporter des solutions de congélation et réfrigération, à travers un seul équipement pas comme les autres dans 12 pays africains.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur une nouvelle activité insolite d’Orange mais qui a le mérite d’être salué : la commercialisation de congélateurs solaires dans 12 pays africains. Ces derniers sont équipés de panneaux solaires et de batteries assurant jusqu’à trois jours d’autonomie totale. Il y a même des ports USB, qui permettent de recharger rapidement smartphones et tablettes.

