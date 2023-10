Le saviez-vous : Free propose à tous ses abonnés Freebox et mobile de ne plus jamais les déranger

Vous en avez marre de recevoir des mails de Free vous proposant de souscrire à telle ou telle offre commerciale ? C’est possible de refuser tout démarchage directement sur l’espace abonné Freebox et Free Mobile.

Par défaut, les abonnés Free bénéficient par mail des informations commerciales de l’opérateur et de ses partenaires, mais encore faut-il le savoir. Alors si vous vous ne souhaitez plus les recevoir et avoir la paix, un petit tour sur votre espace abonné s’impose.

Pour les clients Freebox, il suffit de se rendre dans la rubrique “Mon Abonnement”, puis de cliquer sur “Bénéficier des infos commerciales de Free” dans la catégorie ” Mes informations personnelles” et de confirmer votre choix.

Pou les abonnés Free Mobile, le chemin d’accès diffère mais les possibilités sont plus nombreuses. Il faudra se rendre dans “Mes informations” dans la rubrique “Mon Compte” avant de cliquer sur l’icône “Mes préférences de contact”.

Free Mobile vous demandera dans un premier temps d’accepter ou non d’être informé “des produits et services” qui peuvent vous correspondre, que ce soit par mail, SMS, courrier ou téléphone”, le paramétrage s’effectue alors par item. Dans un second temps, il vous sera demandé d’accepter ou de refuser de recevoir des offres commerciales et personnalisées des partenaires de Free Mobile.

